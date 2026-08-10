Menjelang Album Debut, The Midnight Darlings Hadirkan Semu
jpnn.com, JAKARTA - The Midnight Darlings membuka babak baru perjalanan musikal setelah merilis Am I Loving You Alone? dan Momentary Pleasure.
Kini, trio Vanesha Prescilla, Jevin Julian, dan Aldrienko Pakusadewo mengumumkan jadwal perilisan album debut yang akan rilis pada September 2026.
Sebelum beranjak ke album, The Midnight Darlings terlebih dahulu mempersembahkan single bertitel Semu.
Adapun Semu merupakan karya pertama dari The Midnight Darlings yang ditulis sepenuhnya dalam bahasa Indonesia.
Berbeda dari karya-karya sebelumnya yang banyak bermain di ruang nostalgia dan romansa remaja, Semu lahir dari sebuah kisah nyata tentang cinta yang bertahan begitu lama, namun akhirnya harus kandas bukan karena hilangnya perasaan, melainkan karena keadaan yang tak bisa dikendalikan.
Lagu tersebut terinspirasi dari pengalaman seorang sahabat dekat Jevin Julian yang menjalin hubungan selama tujuh tahun secara diam-diam karena restu keluarga tidak pernah datang.
Di tengah perjuangannya mempersiapkan masa depan bersama kekasih, kenyataan justru berkata lain. Sebuah keputusan keluarga membuat hubungan yang telah diperjuangkan bertahun-tahun harus berakhir dalam sekejap.
Dari cerita yang didengar langsung itu, Jevin Julian menuliskan Semu sebagai potret tentang harapan yang perlahan memudar, ketika cinta saja ternyata tidak selalu cukup untuk menyatukan dua orang.
The Midnight Darlings membuka babak baru perjalanan musikal setelah merilis Am I Loving You Alone? dan Momentary Pleasure.
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