Menjelang Album Kelima, Solence Rilis Lagu Baru

jpnn.com, SWEDIA - Band metal elektronik asal Swedia, Solence mengumumkan judul album terbaru yakni Angels Calling.

Album kelima tersebut rencananya akan diluncurkan pada 3 Oktober 2025 via Better Noise Music.

Sebelum perilisan album Angels Calling, Solence mempersembahkan single pertama dari album itu yakni Where Were You..?.

Single tersebut menjadi sebuah lagu eksplosif soal teman yang meninggalkan saat dibutuhkan.

"Lagu ini cepat dan seru sekali, chorus besar, produksinya modern, dan breakdown berat tapi fun. Lagu ini tentang orang yang kamu andalkan, tapi ternyata mengecewakan saat kamu sedang di masa-masa paling membutuhkan mereka,” kata gitaris Solence, David Straaf.

Selain merencanakan peluncuran album, Solence juga tengah mempersiapkan diri untuk tur keliling Eropa akhir tahun ini bersama Nothing More, Catch Your Breath, dan Ankor.

Tur tersebut dijadwalkan akan mulai pada 7 November 2025 mendatang di Finlandia.

"Entah kenapa, aku merasa kalau hidupku tidak akan lama, jadi musik adalah caraku untuk merayakan hidup sebelum waktunya habis. Album ini, Angels Calling, bukan cuma sekedar album saja, tapi juga pengingat untuk terus menikmati hidup sepuasnya, sekarang juga,” ujar vokalis Solence, Markus Videsater.