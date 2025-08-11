Menjelang Album Soft, LANY Persembahkan Lagu Baru
jpnn.com, AMERIKA SERIKAT - Band pop-rock asal Amerika Serikat, LANY kembali dengan penuh kemenangan lewat lagu berjudul Know You Naked.
Lagu tersebut sekaligus menjadi single pertama dari album terbaru bertajuk Soft yang rencana dirilis pada 10 Oktober 2025 melalui Virgin Music.
Bersamaan dengan perilisan lagu, LANY juga mempersembahkan video musik Know You Naked.
Lagu itu diklaim sebagai sebuah surat cinta yang puitis dan penuh kerentanan, kekuatan utama terletak pada vokal penuh emosi dari Paul Klein serta lapisan produksi yang mendalam.
Ketegangan dan kontras dalam lagu Know You Naked ditampilkan lewat suara gitar yang disonansi dan hampir terdengar industrial, dipadukan dengan synth yang tajam, hentakan snare yang menghentak, dan momen glitchy yang terasa seperti statis.
Lagu tersebut tetap mempertahankan keintiman dan nuansa nostalgia yang menjadi ciri khas LANY, sembari memperluas eksplorasi sonik, membuka babak baru dalam perjalanan musikal.
Soft bakal menjadi album pertama dari LANY dalam dua tahun terakhir.
Secara tematik dan visual, album itu mengeksplorasi kontras: kerasnya dunia fisik disandingkan dengan kejujuran yang ‘telanjang’, menciptakan dualitas yang kuat dan menjadi inti dari proyek ini.
