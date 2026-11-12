Menjelang Alih Status PPPK, MenPANRB Rini Minta Ini kepada Pemda

jpnn.com, JAKARTA - Menjelang alih status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Rini Widyantini minta pemerintah daerah bersiap. Ini agar proses alih status PPPK baik paruh waktu maupun penuh waktu bisa maksimal.

"Pemda harus memastikan PPPK Paruh Waktu tetap melaksanakan tugas selama penataan berlangsung, sejalan dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri, serta memenuhi kebutuhan pegawai melalui pengadaan ASN," kata MenPANRB Rini, Kamis (12/11/2026).

Dia menambahkan penjelasan lebih lanjut berada pada Kementerian Dalam Negeri.

Pengalihan berlaku secara bertahap mulai 1 Januari 2027 melalui mekanisme pengalihan dengan dasar Peraturan MenPANRB Nomor 9 Tahun 2026.

"Sampai pengalihan dilaksanakan, gajinya tetap menjadi tanggung jawab instansi tempat bekerja sesuai perjanjian kerja," terangnya.

Sebagai pengingat, pemerintah dan DPR RI pada 6 November 2026 telah memutuskan lima hal sebagai berikut:

1. PPPK Paruh Waktu diangkat menjadi PPPK Penuh Waktu lintas profesi;

2. PPPK Penuh Waktu berkesempatan mengikuti seleksi CPNS 2027;