menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Sepak Bola » Menjelang Amerika vs Belgia, Keputusan FIFA Membuat Trump Ikut Bergembira

Menjelang Amerika vs Belgia, Keputusan FIFA Membuat Trump Ikut Bergembira

Menjelang Amerika vs Belgia, Keputusan FIFA Membuat Trump Ikut Bergembira
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Folarin Balogun (20) dari Amerika Serikat mencetak gol pembuka selama pertandingan sepak bola babak 32 Piala Dunia antara Amerika Serikat dan Bosnia di Santa Clara, California, dekat San Francisco, Rabu, 1 Juli 2026. (AP Photo/Eakin Howard)

jpnn.com - JAKARTA – Pertandingan Timnas Amerika Serikat vs Belgia sebagai laga babak 16 besar Piala Dunia 2026 akan berlangsung pada Selasa (7/7) pagi pukul 07.00 pagi WIB.

Folarin Balogun dipastikan bisa bermain untuk Timnas Amerika Serikat (AS) saat menghadapi Belgia, setelah FIFA menangguhkan hukuman larangan bermain satu pertandingan.

Sebelumnya, Balogun mendapatkan sanksi karena menerima kartu merah langsung saat skuad Mauricio Pochettino mengalahkan Bosnia-Herzegovina 2-0 pada babak 32 besar.

Baca Juga:

Mantan penyerang Arsenal tersebut diusir wasit pada menit ke-64 setelah melakukan pelanggaran terhadap bek Bosnia dan Herzegovina, Tarik Muharemovic.

"Sesuai Pasal 27 Kode Disiplin FIFA, pelaksanaan hukuman larangan bertanding ditangguhkan selama masa percobaan satu tahun," tulis FIFA pada Minggu.

Badan sepak bola dunia itu menambahkan, apabila Balogun melakukan pelanggaran serupa dengan tingkat keseriusan yang sama selama masa percobaan, maka penangguhan akan dicabut dan hukuman tersebut diberlakukan tanpa mengurangi sanksi tambahan atas pelanggaran baru.

Baca Juga:

Keputusan FIFA tersebut membuat Balogun kini bisa diturunkan saat menghadapi Belgia dalam perebutan tiket ke perempat final yang akan berlangsung pada Selasa (7/7) pagi pukul 07.00 pagi WIB.

Balogun merupakan salah satu pemain kunci tim tuan rumah sepanjang Piala Dunia 2026.

Menejalng pertandingan Amerika Serikat vs Belgia, Presiden AS Donald Trump bergembira atas keputusan FIFA.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI