Menjelang Apel HSN di Pekanbaru, Mafirion PKB Dorong Aksi Nyata Peduli Karhutla

jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPR RI Fraksi PKB Mafirion Syamsuddin Rogo menyebut peringatan Hari Santri Nasional (HSN) harus dijadikan momen menguatkan kepedulian bersama.

Terlebih lagi, saat ini terjadi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Riau dan sejumlah wilayah lain yang mengakibatkan kabut asap.

"Ketika masyarakat sedang menghadapi bencana, kepedulian tidak bisa ditawar. Inilah saatnya semangat pengabdian santri diwujudkan melalui tindakan nyata, bukan hanya teori atau seremoni,” kata Mafirion kepada awak media, Minggu (18/10).

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Diketahui, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat sekaligus Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar atau Gus Muhaimin bakal memimpin Apel HSN ke-XII di Pondok Pesantren Darul El Hikmah, Simpang Baru, Pekanbaru, pada Kamis (22/10).

Mafirion mengatakan pelaksanaan apel nasional di Pekanbaru memiliki makna penting karena berlangsung ketika masyarakat masih menghadapi persoalan kabut asap akibat karhutla.

Legislator Dapil II Riau itu menilai persoalan karhutla di Riau dan wilayah lain menjadi pengingat bahwa perlindungan lingkungan serta kesehatan rakyat membutuhkan kepedulian bersama.

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"Hari Santri harus menjadi pengingat bahwa pengabdian kepada agama, bangsa, dan negara diwujudkan dengan membantu sesama, melindungi lingkungan, serta hadir ketika rakyat membutuhkan,” ujarnya.

Mafirion menuturkan dampak kabut asap akibat karhutla berpotensi mengancam kesehatan, khususnya anak-anak, lansia, dan kelompok rentan lainnya.