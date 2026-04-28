Menjelang Arema vs Persebaya, Marcos Santos Bongkar Ancaman Terbesar Bernardo Tavares
jpnn.com - Partai big match tersaji pada pekan ke-30 BRI Super League saat Arema FC menjamu Persebaya Surabaya.
Menurut jadwal, laga bertajuk derbi Jawa Timur itu akan digelar di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Selasa (28/4/2026).
Pelatih Arema FC Marcos Santos menaruh perhatian besar terhadap kekuatan taktikal Persebaya yang kini berada di bawah arahan Bernardo Tavares.
Menurutnya, tim berjuluk Bajul Ijo itu memiliki karakter permainan yang disiplin dan sangat terorganisasi.
Marcos menilai Bernardo Tavares merupakan sosok pelatih yang memahami cara menjaga keseimbangan tim, terutama dalam bertahan sekaligus menyerang dengan efektif.
Karena itu, Singo Edan harus menyiapkan pendekatan berbeda agar mampu meredam permainan Persebaya.
"Tavares adalah pelatih berpengalaman. Dia tahu bagaimana membuat tim bertahan dengan baik dan menyerang secara efektif," ucap juru taktik asal Brasil itu.
Menghadapi pertandingan sarat gengsi ini, Arema diperkirakan tidak akan memakai pendekatan yang sama seperti saat menghadapi Persib Bandung.
Marcos Santos menyoroti kekuatan Persebaya dan kecerdikan Bernardo Tavares jelang Derbi Jatim. Arema FC pun menyiapkan strategi khusus untuk laga panas ini?
