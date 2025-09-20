menu
Menjelang Arema vs Persib Bandung, Bojan Hodak Bocorkan Satu Kabar Baik

Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak. Foto: persib

jpnn.com - Menjelang laga kontra Arema FC pada pekan keenam BRI Super League, Persib Bandung mendapat suntikan semangat baru.

Pertandingan Arema vs Persib akan digelar di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Senin (22/9/2025).

Kabar Baik dari Bojan Hodak

Menyambut partai panas tersebut, Pelatih Persib Bojan Hodak memberikan kabar gembira soal kondisi Adam Przybek, kiper yang cukup lama absen karena cedera.

Hodak menyebut penjaga gawang asal Wales itu mulai pulih dan membuat persaingan di bawah mistar Persib makin sehat.

"Perlahan (Adam) Przybek juga telah kembali dan itu satu hal yang bagus untuk tim," ucapnya.

Teja Paku Alam Solid

Tak hanya itu, Hodak juga angkat topi dengan penampilan Teja Paku Alam, yang sementara menjadi kiper nomor satu Persib.

Teja melakukan beberapa penyelamatan penting saat Persib bermain imbang 1-1 melawan Lion City Sailors pada lada perdana Grup G AFC Champions League Two.

"Teja sangat bagus. Orang-orang berbicara soal kebobolan, tetapi sebelumnya dia melakunan tiga penyelamatan yang fantastis. Saya senang melihat performanya," tambahnya.

