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Menjelang Argentiva vs Tanjung Verde, Scaloni Ingatkan Messi Cs tak Remehkan Lawan

Menjelang Argentiva vs Tanjung Verde, Scaloni Ingatkan Messi Cs tak Remehkan Lawan
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Pelatih Argentina Lionel Scaloni memimpin latihan pasukannya. Foto: Juan Mabromata/AFP

jpnn.com - JAKARTA - Argentina akan berduel dengan Tanjung Verde pada 32 besar Piala Dunia 2026 di Miami Stadium, Amerika Serikat, Sabtu.

Pelatih Argentina Lionel Scaloni mengingatkan Lionel Messi cs tidak menganggap remeh Tanjung Verde.

Meski Argentina berstatus unggulan, Scaloni menekankan timnya harus tampil dengan kewaspadaan penuh jika ingin menghindari kejutan dari tim yang belum tersentuh kekalahan tersebut.

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Bagi Scaloni, Tanjung Verde telah membuktikan bahwa mereka bukan sekadar pelengkap turnamen saja.

Menurut Scaloni, catata selama fase grup menjadi bukti nyata kualitas Tanjung Verde.

Tim asal Afrika itu berhasil melaju ke fase gugur tanpa sekali pun menelan kekalahan, setelah menahan imbang Spanyol, Uruguay, dan Arab Saudi.

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Menurut Scaloni, pencapaian itu tidak datang karena keberuntungan.

Scaloni bahkan menilai Tanjung Verde tampil sangat disiplin dalam bertahan sekaligus berbahaya saat melancarkan serangan balik.

Timnas Argentina akan menghadapi Tanjung Verde di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Pelatih Scaloni mengingatkan lawannya itu sangat berbahaya.

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