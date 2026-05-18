Menjelang Armuzna, Kemenhaj Pastikan Konsumsi Jemaah Calon Haji Indonesia Aman

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) memastikan layanan konsumsi bagi jemaah calon haji Indonesia jelang fase puncak haji atau Armuzna disiapkan secara optimal.

Penguatan layanan ini dilakukan untuk menjaga stamina, kesehatan, dan kenyamanan jemaah selama menjalani rangkaian ibadah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina.

Juru Bicara Kemenhaj Maria Assegaff, mengatakan operasional penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M hingga hari ke-28 berjalan baik dengan pendampingan petugas di seluruh titik layanan.

“Alhamdulillah, hingga hari ke-28 operasional haji, layanan bagi jemaah terus berjalan baik. Fokus kami saat ini adalah memperkuat kesiapan menjelang Armuzna, termasuk layanan konsumsi yang menjadi bagian penting dalam menjaga stamina dan kesehatan jemaah,” ujar Maria di Jakarta, Senin (18/5/2026).

Berdasarkan data terakhir, sebanyak 464 kloter dengan 179.463 jemaah dan 1.851 petugas telah diberangkatkan menuju Arab Saudi. Sementara itu, sebanyak 455 kloter dengan 175.682 jemaah dan 1.820 petugas telah tiba di Makkah.

Untuk kedatangan jemaah calon haji gelombang kedua melalui Bandara King Abdul Aziz International Airport, Jeddah, telah tiba 190 kloter dengan 72.904 jemaah dan 759 petugas.

Selain itu, sebanyak 12.180 jemaah calon haji khusus juga telah tiba di Arab Saudi dan mulai menjalani rangkaian ibadah sesuai jadwal yang ditetapkan.

Maria menjelaskan, fase Armuzna merupakan periode yang sangat padat dan membutuhkan kesiapan layanan yang cepat, aman, dan terukur, termasuk dalam penyediaan makanan bagi jemaah.