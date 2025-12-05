Menjelang Arus Mudik Nataru, Satlantas Polres Banyuasin Gelar Pengecekan Infrastruktur Tol

jpnn.com - Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Banyuasin melaksanakan pengecekan langsung kondisi infrastruktur tol.

Pengecekan ini dilakukan untuk memastikan arus mudik berjalan dengan lancar selama momen libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Pengecekan dilaksanakan di sepanjang jalur Tol Palembang-Betung atau tepatnya dari Kilometer 45 Jembatan Musi 5 hingga Pintu Tol Musi Landas.

Inspeksi ini dipimpin langsung oleh Kasat Lantas Polres Banyuasin AKP Suwandi dan didampingi oleh sejumlah pejabat utama terkait.

Suwandi mengungkap bahwa koordinasi lintas sektor ini dilakukan untuk melakukan identifikasi menyeluruh terhadap kondisi jalan, rambu-rambu, marka, penerangan, serta titik-titik rawan yang berpotensi menyebabkan kemacetan atau kecelakaan selama puncak arus mudik dan balik nanti.

“Kegiatan ini merupakan langkah awal dan bentuk komitmen kami untuk menciptakan situasi lalu lintas yang aman, lancar, dan tertib selama Operasi Lilin 2025. Dengan pengecekan bersama, semua potensi gangguan dapat diidentifikasi dan diantisipasi sedini mungkin,” ungkap AKP Suwandi, Jumat (5/12/2025).

Operasi Lilin merupakan kegiatan rutin tahunan Kepolisian RI untuk mengamankan arus perjalanan masyarakat selama libur panjang Natal dan Tahun Baru.

"Persiapan yang matang diharapkan dapat meminimalisir angka kecelakaan dan memastikan perjalanan masyarakat lebih nyaman dan selamat," kata Suwandi singkat. (mcr35/jpnn)