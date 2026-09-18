Menjelang Asian Games 2026, Muhammad Shohibul Fikri Temukan Tantangan Ini

jpnn.com - Muhammad Shohibul Fikri mulai merasakan atmosfer Asian Games 2026.

Dua hari sebelum cabor bulu tangkis dimulai, pemain berusia 26 tahun itu mulai menjajal Ichinomiya City Municipal Gymnasium selama 60 menit.

Sesi tersebut menjadi kesempatan bagi tim untuk mengenali karakter arena yang akan digunakan dalam pertandingan. Fikri pun menemukan kondisi yang perlu diperhatikan sebelum turun bertanding.

"Kendala di latihan tadi sebenarnya tidak ada. Hanya saat pertama datang lapangan terasa ada angin dari pendingin ruangan, tetapi di tengah-tengah latihan pendingin ruangannya dimatikan," ucapnya.

"Jadi belum tahu nanti pertandingan apakah menggunakan pendingin ruangan atau tidak."

Angin dan Pencahayaan Jadi Perhatian

Fikri masih memiliki satu kesempatan test court sebelum pertandingan. Ia ingin menggunakan sesi tersebut untuk mematangkan adaptasi terhadap kondisi lapangan, terutama arah angin dan pencahayaan.

"Besok ada sesi test court terakhir, saya harus memaksimalkan lagi segi teknik, penyesuaian arah angin dan pencahayaan," lanjut Fikri.

Asian Games kali ini menjadi pengalaman pertama Fikri. Antusiasmenya pun cukup besar karena dia membawa target pribadi sekaligus ambisi untuk membantu Indonesia.