Menjelang Asian Games 2026, Timnas Basket 3x3 Indonesia Hadapi Ujian di Taiwan

jpnn.com - Timnas basket 3x3 putra Indonesia akan tampil pada ajang FIBA 3x3 Challenger 2026 di Kaohsiung, Taiwan.

Skuad Garuda yang diperkuat Almando Davin Nepa Bait, Halmaheranno Aprianto Lolaru Hady, Erick Ibrahim Junior, dan Daffa Dhoifullah akan bertanding dengan menyandang nama Balige.

Manajer Timnas basket 3x3 putra Indonesia Derry Primasta Octa mengungkapkan keikutsertaan tim di Taiwan menjadi bagian dari persiapan terakhir menuju Asian Games 2026.

Pengalaman bertanding di level internasional diharapkan dapat membantu para pemain mematangkan persiapan sekaligus meningkatkan karakter permainan sebelum tampil pada ajang olahraga terbesar di Asia tersebut.

"Pengalaman merasakan atmosfer pertandingan di ajang internasional dibutuhkan oleh pemain kami dalam membentuk karakter permainan menuju Asian Games 2026," ujar Derry.

"Komposisi pemain saat ini adalah yang terbaik dari proses training camp yang sudah berjalan, dipimpin oleh coach Donnda. Kami melihat banyak perubahan positif sejak FIBA Batam Challenger."

Timnas basket 3x3 putra Indonesia saat ini hanya dapat mengandalkan pemain kategori U-23 untuk tampil pada Asian Games 2026.

Perjuangan Daffa Dhoifullah dan kawan-kawan di FIBA 3x3 Challenger 2026 akan dimulai dari babak kualifikasi pada Sabtu (5/9/2026).