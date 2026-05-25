Menjelang AVC Nations Cup 2026, 2 Pemain Bakal Dicoret dari Timnas Voli Putri Indonesia
jpnn.com - Timnas voli putri Indonesia akan menjalani persiapan akhir menjelang tampil di AVC Nations Cup 2026.
Pelatih Timnas voli putri Indonesia Marcos Sugiyama mengungkapkan bahwa pekan ini pihaknya akan mencoret dua nama untuk melengkapi kuota 14 pemain yang dibawa ke India.
“Setelah dua laga uji coba, kami akan mencoret dua pemain untuk bisa melakukan persiapan akhir menjelang AVC Nations Cup 2026,” ujar pelatih asal Jepang itu.
Skuad Srikandi Merah Putih sejauh ini masih menjalani pemusatan latihan dengan komposisi 16 pemain.
Beberapa nama senior seperti Tisya Amallya Putri, Arsela Nuari Purnama, Ersandrina Devega, hingga Medi Yoku masih menjadi andalan.
Sementara itu, nama-nama baru seperti Khanza Putri Yansi, Tina Syifa Sabila Salim, hingga Syelomitha Avrilaviza Injilia Wongkar diharapkan mampu menambah kekuatan tim.
Timnas voli putri Indonesia dijadwalkan menghadapi dua tim putra, yakni PPOP DKI Jakarta dan Bharata Muda, pada pekan ini.
Setelah itu, Azzahra Dwi Febyane dan cum suis dijadwalkan bertolak ke Filipina untuk tampil di AVC Nations Cup 2026.
