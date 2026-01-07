menu
JPNN.com » Olahraga » Sepak Bola » Menjelang Big Match Persib vs Persija, Maung Bandung Dapat Tambahan Amunisi, tetapi

Menjelang Big Match Persib vs Persija, Maung Bandung Dapat Tambahan Amunisi, tetapi

Menjelang Big Match Persib vs Persija, Maung Bandung Dapat Tambahan Amunisi, tetapi
Para pemain Persib Bandung menjalani persiapan menjelang big match melawan Persija Jakarta di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Rabu (7/11/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/jpnn.com.

jpnn.com - BANDUNG - Laga big match sarat gengsi antara Persib Bandung vs Persija Jakarta pada pekan ke-17 BRI Super League 2025/26 akan tersaji di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (11/1).

Tiga hari menjelang duel, Persib Bandung terus mematangkan persiapan.

Sejumlah pemain Maung Bandung terus berlatih seusai membawa pulang satu poin dari lawatannya ke markas Persik Kediri.

Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak memimpin secara sesi latihan yang digelar di lapangan pendamping Stadion GBLA itu.

Tidak seluruh pemain hadir dalam sesi latihan, karena beberapa di antaranya, seperti Federico Barba, Andrew Jung, Beckham Putra, dan penjaga gawang Teja Paku Alam, absen.

Meski begitu, pemain yang sebelumnya absen, seperti Marc Klok dan Eliano Reijnders, sudah kembali ke lapangan.  Para pemain tampak antusias dan bersemangat menjalani setiap instruksi yang diberikan staf pelatih.

Hodak menuturkan laga melawan Persija Jakarta selalu menarik untuk dimainkan dan menjadi tontonan bagi penonton. 

"Saya tidak perlu memotivasi pemain karena sudah termotivasi, dan bisa dilihat hari ini semua berlari dan semua ingin bermain," kata Hodak ditemui seusai memimpin latihan, Rabu (7/1).

Menjelang big match Persib Bandung vs Persija, Maung Bandung dapat tambahan amunisi.

