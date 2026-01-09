Menjelang Big Match Persib vs Persija, Vandalisme Provokatif Muncul di Flyover Pasupati

jpnn.com - Sebuah rekaman video yang memperlihatkan sekelompok orang tengah melakukan tindak vandalisme di Flyover Pasupati, atau Mochtar Kusumaatmadja, Kota Bandung, menjelang laga El Clasico Persib Bandung vs Persija Jakarta viral di media sosial.

Para pemuda itu membuat tulisan mengenai nama sebuah klub yang diduga Persija Jakarta menggunakan cat semprot warna oranye pada tiang penyangga.

Namun, saat ini tulisan itu sudah ditimpa cat hitam sehingga tidak lagi terlihat.

Adapun duel panas Persib vs Persija akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) pada Minggu (11/1/2026) sore.

Kasatpol PP Prihatin dan Imbau Suporter Tetap Tenang

Kasatpol PP Kota Bandung Bambang Sukardi mengaku prihatin atas aksi vandalisme yang diduga dilakukan oleh sekelompok orang tersebut.

Dia pun mengimbau para Bobotoh dan masyarakat lainnya untuk tidak terprovokasi atas tulisan itu.

"Jangan sampai suporter Bobotoh terprovokasi, kita tahu siapa oknum yang menulis itu, bisa jadi strategi provokasi. Saya sangat prihatin," kata Bambang saat dihubungi, Jumat (9/1).

Bambang menuturkan aksi vandalisme itu sudah melanggar peraturan daerah karena merusak sarana umum dengan coretan.