Menjelang Debut John Herdman, Bojan Hodak Prediksi Hasil Timnas Indonesia

jpnn.com - Debut John Herdman menanagani Timnas Indonesia akan tersaji dalam ajang FIFA Series 2026 saat menghadapi Saint Kitts and Nevis.

Pria asal Inggris itu diperkenalkan sebagai pelatih anyar pada pertengahan Januari lalu, menggantikan Patrick Kluivert yang gagal membawa Timnas Indonesia tampil di Piala Dunia 2026.

Kehadiran Herdman disambut antusias publik sepak bola nasional. Laga di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, menjadi panggung pertama bagi Herdman untuk membuktikan kapasitasnya.

Pelatih Persib Bojan Hodak ikut mengomentari kehadiran John Herdman di kursi pelatih Skuad Garuda.

Menurutnya, Indonesia memiliki kekuatan di lini pertahanan yang bisa menjadi modal penting untuk meraih kemenangan.

"Saya rasa Indonesia memiliki pertahanan yang sangat kuat, bahkan untuk level Internasioal," kata Hodak di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Jumat (27/3/2026).

Hodak juga menyinggung sosok Beckham Putra, anak asuhnya di Persib yang dipanggil ke Timnas Indonesia.

"Dalam hal menyerang, saya rasa mereka akan mampu mencetak gol seperti yang mungkin dicetak Beckham," lanjutnya.