Menjelang Demo Mahasiswa, TNI-Polri Bersiaga di Bundaran HI

jpnn.com, JAKARTA - Mengantisipasi rencana unjuk rasa mahasiswa, sejumlah personel kepolisian dan anggota TNI disiagakan di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Selasa.

Personel kepolisian dan TNI terlihat mempersiapkan pengamanan dengan menyiagakan kendaraan taktis serta sepeda motor operasional di sekitar kawasan Bundaran HI.

Sejumlah personel juga tampak berjaga dengan perlengkapan pengamanan, sementara kendaraan operasional ditempatkan di sisi jalan.

Persiapan pengamanan tersebut dilakukan menyusul rencana unjuk rasa mahasiswa yang akan berlangsung di kawasan tersebut pada Selasa.

Meski terdapat penambahan personel dan kendaraan pengamanan, kondisi lalu lintas di sekitar Bundaran HI hingga berita ini diturunkan masih terpantau normal.

Kendaraan dari berbagai arah masih dapat melintas dengan lancar, sedangkan masyarakat tetap melakukan aktivitas seperti biasa di kawasan pusat Jakarta tersebut.

Petugas kepolisian terus melakukan pemantauan situasi untuk memastikan keamanan dan ketertiban selama rencana kegiatan itu berlangsung.

Sebagai informasi, Polda Metro Jaya secara total menyiapkan 9.242 personel gabungan untuk melayani dan mengamankan aksi penyampaian pendapat sejumlah elemen mahasiswa di sejumlah titik Jakarta.