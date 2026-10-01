Menjelang Duel Hidup Mati, John Herdman Ungkap Kondisi Ruang Ganti Timnas Indonesia

jpnn.com - Di balik tekanan besar yang mengiringi laga penentuan melawan Bangladesh, suasana di skuad Timnas Indonesia ternyata jauh dari kata tegang.

Pelatih John Herdman mengungkap atmosfer positif yang menyelimuti skuad Garuda menjelang duel krusial tersebut.

Menurut Herdman, para pemain Indonesia masih memiliki energi dan semangat tinggi meski harus menghadapi jadwal pertandingan yang padat.

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Tak terlihat tanda-tanda kepanikan di dalam tim meski laga melawan Bangladesh akan menentukan langkah Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026.

"Ya, baik. Ada semangat yang sangat tinggi di dalam tim. Kalian akan menghadapi pertandingan ketiga dengan segalanya masih terbuka," ujar Herdman Rabu (30/9/2026) malam setelah latihan di Stadion STIK.

Pelatih asal Inggris itu mengatakan para pemain harus bekerja ekstra keras dalam beberapa pertandingan terakhir. Perjalanan jauh dan waktu pemulihan yang singkat membuat kondisi fisik mereka terkuras.

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Namun, hal tersebut tidak mengubah atmosfer positif di dalam skuad.

Herdman menyebut tidak ada pemain yang datang kepadanya untuk meminta tambahan waktu pemulihan ataupun mengeluhkan kondisi tubuh mereka.