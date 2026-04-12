Menjelang Duel Klasik, Bali United Kirim Sinyal Bahaya untuk Persib Bandung

jpnn.com - Bali United punya modal besar menjelang laga tandang ke markas Persib Bandung pada pekan ke-27 BRI Super League 2025/26.

Menantang Persib Bandung selaku juara bertahan, Bali United mengaku telah menyiapkan strategi untuk meredam permainan Thom Haye cum suis.

Pada laga sebelumnya, tim berjuluk Serdadu Tridatu itu meraih kemenangan meyakinkan 6-1 atas PSBS Biak.

Hasil tersebut menjadi bekal penting bagi Ricky Fajrin dan kawan-kawan untuk tampil dengan kepercayaan diri tinggi di Bandung.

Pelatih Bali United Johnny Jansen mengakui kemenangan tersebut berdampak positif terhadap mental pemain.

"Kami baru saja menyelesaikan pertandingan melawan Biak dengan hasil yang sangat bagus dan mencetak banyak gol, jadi kami senang dengan hal itu," kata Jansen, dalam konferensi pers pralaga.

Juru taktik asal Belanda itu berharap, kemenangan besar juga akan diraih anak asuhnya. Bermodalkan rekaman video yang sudah dia pelajari, Bali United datang dengan persiapan matang.

"Kami berharap bisa membawa kepercayaan diri tersebut ke pertandingan ini. Kami sudah melihat rekaman video mereka lagi, juga pertandingan terakhir kami saat melawan Persib Bandung, sehingga kami mendapatkan banyak informasi," ujarnya.