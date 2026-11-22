jpnn.com - Ancaman hujan deras membayangi duel Persib Bandung kontra Bali United FC di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (22/11/2026) malam.

Curah hujan tinggi yang belakangan melanda Kota Bandung berpotensi menjadi tantangan bagi kedua tim. Namun, pelatih Persib Igor Tolic justru tidak mempermasalahkan kondisi tersebut.

"Itu normal, saya pikir hujan bukan masalah. Jadi bagus buat pemain untuk bermain di tengah hujan dan kami hanya perlu air tidak menggenang di lapangan. Bagus jika lapangannya oke dan air mengalir," kata Tolic di Bandung.

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Dia berharap hujan tidak sampai menyebabkan genangan di lapangan agar pertandingan tetap berlangsung dengan intensitas tinggi.

Lebih lanjut, Tolic menilai pesepak bola harus mampu beradaptasi dengan berbagai kondisi cuaca. Dia mencontohkan pengalaman timnya ketika bertanding di Melbourne, Australia. Saat itu, para pemain tetap mampu berlari dengan intensitas tinggi meski suhu udara mencapai 15 derajat Celsius.

"Ada harus mengerti ini adalah musim hujan dan ini justru lebih dingin bagi pemain. Itu sebabnya pertandingan di Eropa laga berjalan dengan intensitas tinggi, karena cuacanya 15-16 (derajat). Di Australia, ketika kami bermain di 15 (derajat) hari, semuanya berlari 10 persen lebih banyak dari biasanya," tuturnya.

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Tolic memahami kondisi cuaca di Bandung saat ini. Namun, dia yakin hal tersebut tidak akan mengganggu penampilan anak asuhnya.

"Hujan tidak mengganggu, selama air tidak menggenang di lapangan. Jika menggenang di lapangan, Anda tahu, bola akan berhenti, tapi jika air mengalir keluar, maka tentu lapangannya bagus," ungkapnya.