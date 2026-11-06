Menjelang Duel kontra Persija, Bernardo Tavares Ingatkan Persebaya soal Bahaya Ini

jpnn.com - Persebaya Surabaya tak mau jemawa saat melakoni laga tandang melawan Persija Jakarta pada lanjutan Super League 2026/27.

Pelatih Persebaya Bernardo Tavares menilai tim berjuluk Macan Kemayoran itu tengah berada dalam tren positif.

Di bawah asuhan Shin Tae-yong, Persija menjelma menjadi kekuatan menakutkan dan kini memimpin klasemen sementara.

Untuk itu, pelatih asal Portugal tersebut berharap para pemainnya bisa menampilkan permainan terbaik demi mencuri peluang meraih kemenangan.

"Kami tahu Persija merupakan tim yang sangat kuat. Mereka juga memiliki pelatih yang bagus. Namun, kami akan berusaha memberikan yang terbaik," ujar Tavares.

Tavares mengingatkan anak asuhnya agar tidak memberikan ruang bagi Persija untuk mengembangkan permainan.

Menurut Tavares, hal tersebut bisa merugikan tim asuhannya karena Persija memiliki kualitas untuk menghukum setiap kesalahan yang dilakukan lawan.

Untuk itu, pria berusia 46 tahun tersebut berharap anak asuhnya tetap disiplin dan berkonsentrasi sepanjang pertandingan.