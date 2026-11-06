Menjelang Duel kontra Persija, Bernardo Tavares Ingatkan Persebaya soal Bahaya Ini
jpnn.com - Persebaya Surabaya tak mau jemawa saat melakoni laga tandang melawan Persija Jakarta pada lanjutan Super League 2026/27.
Pelatih Persebaya Bernardo Tavares menilai tim berjuluk Macan Kemayoran itu tengah berada dalam tren positif.
Di bawah asuhan Shin Tae-yong, Persija menjelma menjadi kekuatan menakutkan dan kini memimpin klasemen sementara.
Untuk itu, pelatih asal Portugal tersebut berharap para pemainnya bisa menampilkan permainan terbaik demi mencuri peluang meraih kemenangan.
"Kami tahu Persija merupakan tim yang sangat kuat. Mereka juga memiliki pelatih yang bagus. Namun, kami akan berusaha memberikan yang terbaik," ujar Tavares.
Tavares mengingatkan anak asuhnya agar tidak memberikan ruang bagi Persija untuk mengembangkan permainan.
Menurut Tavares, hal tersebut bisa merugikan tim asuhannya karena Persija memiliki kualitas untuk menghukum setiap kesalahan yang dilakukan lawan.
Untuk itu, pria berusia 46 tahun tersebut berharap anak asuhnya tetap disiplin dan berkonsentrasi sepanjang pertandingan.
Persebaya Surabaya tak mau jemawa saat melakoni laga tandang melawan Persija Jakarta pada lanjutan Super League 2026/27, Sabtu (7/11)
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Persebaya Datang ke Markas Persija, Bernardo Tavares Paparkan Kunci Penting
- Hasil Minor Membayangi Persebaya, Yuran Fernandes Bidik Kebangkitan Lawan Persija
- Gol Gila Marukawa Bawa Dewa United Menang di Kandang PSIM
- Persebaya Bertekad Bangkit di Markas Persija, Bernardo Tavares Punya Ambisi Besar
- Persija vs Persebaya: Bajul Ijo Tanpa Matheus Lagoa
- Arema FC Tak Mau Terjebak Permainan Madura United, Andre Caldas Siapkan Siasat