Menjelang Duel Penentuan Juara, Marc Klok Tegaskan Persib Siap Hadapi Semua Rintangan

jpnn.com - JAKARTA - Persib Bandung siap menghadapi dua laga terakhir BRI Super League 2025/2026 melawan PSM Makassar dan Persijap Jepara.

Laman resmi klub dikutip pada Kamis (14/5), Persib Bandung pada pekan ke-33 Super League dijadwalkan bertandang ke PSM Makassar di Stadion Gelora B.J. Habibie, Parepare, Minggu (17/5), pukul 19.00 WIB.

Adapun laga Persib vs Persijap Jepara dijadwalkan pada Sabtu 23 Mei 2026 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Kota Bandung, Jawa Barat.

Kapten Persib Bandung Marc Klok menyatakan bahwa timnya siap menghadapi semua rintangan pada dua pertandingan terakhir Super League itu.

Persib tentu ingin mengamankan kemenangan atas PSM Makassar, demi menjaga peringkat pertama mereka di klasemen sementara Super League musim ini.

"Kami tahu apa yang sedang kami perjuangkan, kami tahu semuanya. Seberapa besar effort yang harus kami keluarkan untuk lawan (PSM) Makassar, kami siapkan dengan semaksimal mungkin dengan mentalitas yang sangat kuat,” kata Klok.

Menurut Klok, kemenangan atas PSM Makassar tentu sangat berarti bagi Persib untuk menjaga asa mereka mempertahankan gelar juara. “Semoga kami bisa ambil apa yang harus kami ambil," tambah Klok.

Dia memahami bahwa perjalanan ke Parepare tentu memakan waktu yang banyak. Namun, Klok memastikan Persib Bandung tak akan gentar.