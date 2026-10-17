Menjelang Duel Persib vs Persik di Super League, Igor Tolic Dapat Tambahan Amunisi

jpnn.com - BANDUNG — Kabar baik menghampiri Persib Bandung menjelang duel dengan Persik Kediri pada pekan ke-5 BRI Super League 2026/2027 di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Minggu (18/10) malam.

Sebanyak tiga pemain Persib Bandung, Ragnar Oratmangoen, Gakuto Notsuda, dan Beckham Putra yang sebelumnya absen karena cedera, kini sudah mulai membaik. Para pemain itu berpotensi dimainkan pada laga Persib Bandung vs Persik Kediri.

"Makin membaik, kabar baiknya kondisi terus membaik," kata Pelatih Persib Bandung Igor Tolic dalam konferensi pers pralaga di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Sabtu (17/10).

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Igor mengaku sudah menerima update terkini mengenali pemulihan cedera ketiga anak asuhnya tersebut. Menurut dia, mereka menjalani fisioterapi dengan baik dan kondisinya makin membaik.

Meski tak mengungkap kapan waktu buat mereka bermain, Igor bisa bernapas lega karena akan mendapatkan tambahan amunisi di tengah padatnya jadwal pertandingan yang harus dilakoni Persib.

Gakuto Notsuda, gelandang asal Jepang yang belum debut di kompetisi resmi itu tengah disiapkan untuk laga besok malam. Meski bukan pemain inti, Notsuda berpeluang disimpan di bangku cadangan.

"Gakuto hampir siap untuk bergabung. Kami menggunakannya sebagai pemain joker. Dia makin sering berlatih dengan bola. Jadi, dia sedang bersiap," ujarnya.

Adapun Beckham Putra dan Ragnar Oratmangoen yang absen dalam tiga pertandingan terakhir juga mulai membaik.