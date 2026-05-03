menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Menjelang Duel Persija vs Persib, The Jakmania Semprot PSSI, Pertanyakan Rumitnya Izin SUGBK

Menjelang Duel Persija vs Persib, The Jakmania Semprot PSSI, Pertanyakan Rumitnya Izin SUGBK

Menjelang Duel Persija vs Persib, The Jakmania Semprot PSSI, Pertanyakan Rumitnya Izin SUGBK
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
The Jakmania saat mendukung Persija di SUGBK Senayan, Jakarta. Foto: Amjad/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Ketegangan menjelang laga panas antara Persija Jakarta dan Persib Bandung kian memanas.

Ketua The Jakmania Diky Budi Ramadhan buka suara soal polemik penggunaan Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) yang disebut harus melalui koordinasi dengan PSSI.

Padahal, duel klasik penuh gengsi itu dijadwalkan berlangsung pada pekan ke-32 BRI Super League 2025/2026, Minggu (10/5/2026). Namun, rencana Persija menjamu Persib di GBK mendadak tak semulus yang dibayangkan.

Baca Juga:

"Info dari panpel seperti itu, harus koordinasi dahulu," ujar Diky.

Diky tak menahan kritik. Ia menilai federasi seharusnya hadir sebagai pendukung utama, bukan memberi kesan memperumit laga sebesar ini.

Baginya, pertandingan Persija vs Persib bukan sekadar laga biasa, melainkan etalase kualitas sepak bola Indonesia.

Baca Juga:

“Kalau mau sepak bola kita maju, seharusnya PSSI mendukung penuh. Jangan sampai laga sebesar ini justru terganggu hal-hal seperti ini,” tegasnya.

Situasi ini membuat atmosfer jelang pertandingan makin panas. Di sisi lain, laga ini juga krusial bagi Persija yang masih menjaga asa juara, meski peluangnya terbilang tipis.

Persija Jakarta akan menjamu Persib Bandung yang rencananya digelar di Stadion GBK. Namun kabarnya, Persija diminta berkoordinasi kepada PSSI

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI