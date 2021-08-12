Menjelang El Clasico Barcelona vs Real Madrid, Florentino Perez Berkumpul dengan 500 Suporter

jpnn.com -



JAKARTA - Laga El Clasico Barcelona vs Real Madrid di final Piala Super Spanyol akan tersaji di King Abdullah Sports City, Jeddah, Arab Saudi, Senin (12/1) dengan kick off mulai pukul 02.00 WIB. Menjelang laga El Clasico, Presiden Real Madrid Florentino Perez berkumpul dengan 500 suporter Los Blancos pada Minggu (11/1). Perez meminta suporter memberikan dukungan meriah kepada Real Madrid yang melawan Barcelona.

"Kita berkumpul di sini untuk final Piala Super Spanyol. Saya ingin kalian tahu bahwa para pemain merasakan semangat dan kekuatan dari kalian. Mereka akan memberikan segalanya demi kebahagiaan kalian," ujar Perez kepada para penggemar timnya, dikutip dalam laman Real Madrid.

Pria berusia 78 tahun itu mengaku senang dengan dukungan masif yang diterima Real Madrid, meski bermain jauh dari negara mereka, Spanyol. Menurut Perez, hal itu memperlihatkan Real Madrid berhasil menjadi klub yang menyatukan orang-orang dari seluruh dunia.

"Madrid dapat menyatukan jutaan orang di setiap sudut dunia, melintasi negara asal, kebangsaan, bahasa, agama, ideologi dan budaya," kata dia.

Adapun Madrid mengincar trofi Piala Super Spanyol, yang terakhir kali mereka raih pada 2024.

Madrid sudah 13 kali menjuarai turnamen ini, sementara Barcelona 15 kali menjadi yang terbaik.

Pertemuan kedua tim dalam final Piala Super Spanyol menjadi yang keempat secara beruntun.