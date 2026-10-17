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Menjelang Fanmeeting Gong Yoo, Penggemar Padati Istora Senayan

Menjelang Fanmeeting Gong Yoo, Penggemar Padati Istora Senayan
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Para penggemar Gong Yoo memadati kawasan Istora Senayan, Jakarta, menjelang fanmeeting The Long Take pada Sabtu (17/10). Foto: PKL/Intan Ramadani

jpnn.com, JAKARTA - Para penggemar aktor Korea Selatan Gong Yoo mulai memadati Istora Senayan, Jakarta, pada Sabtu (17/10).

Fan datang untuk menghadiri acara 2026 GONG YOO ASIA FANMEETING TOUR <THE LONG TAKE> in JAKARTA yang dijadwalkan dimulai pukul 19.00 WIB.

Pantauan di lokasi, sebelum memasuki area acara, para penggemar terlebih dahulu melakukan registrasi.

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Setelah proses tersebut selesai, mereka mengunjungi bazar yang tersedia di kawasan Istora Senayan untuk membeli makanan dan minuman sembari menunggu fanmeeting dimulai.

Sejumlah penggemar juga terlihat mengenakan pakaian berwarna hitam dan membawa berbagai atribut yang berkaitan dengan Gong Yoo.

Fan yang hadir tampak didominasi oleh kalangan generasi milenial. Mereka datang untuk menyaksikan langsung aktor yang telah berkarier di industri hiburan Korea Selatan selama lebih dari dua dekade tersebut.

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Gong Yoo memulai kariernya di industri hiburan pada 2001 melalui drama televisi School 4. Namanya mulai dikenal luas setelah membintangi drama Coffee Prince pada 2007 yang membuatnya semakin populer di kalangan pecinta drama korea.

Popularitasnya semakin meluas setelah memerankan Kim Shin dalam drama Guardian: The Lonely and Great God atau Goblin pada 2016. Dia juga membintangi sejumlah film populer, seperti Train to Busan dan Silenced.

Para penggemar aktor Korea Selatan Gong Yoo mulai memadati Istora Senayan, Jakarta, pada Sabtu (17/10).

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