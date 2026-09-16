Menjelang FC Seoul vs Persib Bandung, Oh In-kyun Datang Membawa Pesan Penting

jpnn.com - Persib Bandung mendapat suntikan informasi penting sebelum menghadapi FC Seoul pada laga perdana AFC Champions League Two (ACL 2) 2026/27.

Mantan pemain Persib asal Korea Selatan Oh In-kyun menyambangi hotel tempat skuad Maung Bandung menginap di Seoul.

Kedatangan In-kyun menjadi kesempatan untuk kembali bertemu sejumlah mantan rekan setimnya, termasuk Dedi Kusnandar dan Beckham Putra Nugraha.

Reuni itu sekaligus mengingatkan In-kyun pada masa ketika dirinya masih berkarier sebagai pesepak bola profesional di Indonesia.

"Rasanya menyenangkan bisa kembali bertemu dengan teman-teman lama di Persib," ucap Oh.

"Saya terakhir bermain di Indonesia sebelum pandemi (Covid-19, red), kemudian memutuskan pensiun."

Bongkar Kekuatan FC Seoul

Tak hanya bernostalgia, Oh juga memberikan gambaran mengenai kekuatan calon lawan Persib.

Menurutnya, Maung Bandung perlu memberi perhatian khusus terhadap permainan dari sektor sayap FC Seoul.