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Menjelang FIFA ASEAN Cup 2026, Skuad Timnas Indonesia Belum Lengkap

Menjelang FIFA ASEAN Cup 2026, Skuad Timnas Indonesia Belum Lengkap
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Skuad Timnas Indonesia saat berlatih menjelang FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Madya, Jakarta, Selasa (22/9). Foto: Muhammad Naufal/JPNN.com

jpnn.com - Timnas Indonesia menggelar latihan perdana menjelang FIFA ASEAN Cup 2026.

Sebanyak 21 pemain terlihat sudah bergabung dalam sesi latihan bersama skuad asuhan John Herdman di Stadion Madya, Selasa (22/9).

Pemain diaspora yang telah hadir ialah Luke Vickery, Mitchell Baker, Maarten Paes, Kevin Diks, Elkan Baggott, Ole Romeny, Emil Audero, Justin Hubner, Nathan Tjoe-A-On, dan Joey Pelupessy.

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Mereka berlatih bersama pemain yang berkarier di kompetisi lokal, seperti Thom Haye, Ragnar Oratmangoen, Jordi Amat, Egy Maulana Vikri, Rayhan Hannan, Dion Markx, Shayne Pattynama, Rizky Ridho, Nadeo Argawinata, dan Ivar Jenner.

Sementara itu, Doni Tri Pamungkas belum mengikuti latihan meski telah dipanggil. Dia tampaknya masih menjalani pemulihan cedera.

Kapten PSM Makassar Rizky Eka Pratama juga terlihat mengikuti latihan setelah mendapat panggilan pada Selasa (22/9/2026).

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Adapun Calvin Verdonk, Dean James, dan Yakob Sayuri masih belum bergabung dengan tim.

Timnas Indonesia selanjutnya akan menjalani pertandingan FIFA ASEAN Cup 2026. Skuad Garuda tergabung di Grup A bersama Singapura, Malaysia, dan Bangladesh.

Timnas Indonesia menggelar latihan perdana menjelang FIFA ASEAN Cup 2026, Selasa (22/9) di Stadion Madya, Jakarta

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