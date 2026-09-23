Menjelang FIFA Asean Cup 2026, Vietnam Dihantam Kabar Buruk
jpnn.com - Timnas Vietnam harus melakukan penyesuaian terakhir sebelum memulai petualangan di FIFA ASEAN Cup 2026.
Persiapan The Golden Star Warriors belum sepenuhnya berjalan sesuai rencana. Komposisi tim yang sebelumnya telah diumumkan mengalami perubahan menjelang keberangkatan ke Indonesia.
Situasi tersebut membuat pelatih Kim Sang-sik harus kembali mengatur susunan pemainnya. Sejumlah nama yang semula diproyeksikan tampil akhirnya tidak dapat memperkuat Vietnam dalam turnamen kali ini.
Kapten Vietnam Terpaksa Menepi
Perubahan terbaru sekaligus menjadi pukulan bagi Vietnam datang dari Nguyen Quang Hai.
Gelandang sekaligus kapten Vietnam tersebut harus mengubur keinginannya tampil di Indonesia setelah mengalami persoalan pada pergelangan kaki kiri.
Hasil pemeriksaan medis pada Selasa (22/9/2026) memastikan Quang Hai tidak berada dalam kondisi yang memungkinkan untuk mengikuti FIFA Asean Cup 2026.
Kim Sang-sik kemudian memasukkan Vo Hoang Minh sebagai pengganti. Pemain Becamex Ho Chi Minh City itu sebelumnya merupakan bagian dari skuad Vietnam U-23 yang menjuarai Piala AFF U-23 2023.
Satu Nama Senior Kembali Hilang
Sehari sebelum kabar mengenai Quang Hai, Vietnam juga kehilangan Nguyen Thanh Chung.
Timnas Vietnam harus melakukan penyesuaian terakhir sebelum memulai petualangan di FIFA ASEAN Cup 2026.
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