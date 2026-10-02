Menjelang Final FIFA ASEAN Cup 2026, John Herdman Ingin Terus Membuat Indonesia Bangga
jpnn.com - JAKARTA – Jadwal pertandingan final FIFA ASEAN Cup 2026 Timnas Indonesia vs Thailand akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, pada Senin 5 Oktober 2026 pukul 20.00 WIB.
Timnas Indonesia melaju ke final setelah mengalahkan Bangladesh dengan skor 9-2 pada laga di SUGBK, Jakarta, Kamis (1/10).
Indonesia merebut tiket final karena unggul dalam produktivitas gol dari Malaysia yang meraih kemenangan 6-0 atas Singapura di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Kamis.
Pelatih Timnas Indonesia John Herdman mengatakan setelah pertandingan melawan Bangladesh, saat ini dirinya akan memulihkan kondisi pemain, istirahat, dan kemudian berjuang lagi pada laga final.
"Kami memiliki kesempatan untuk mengejar trofi pertama, menciptakan sejarah, dan terus membuat negara ini bangga," kata John Herdman dalam sesi jumpa pers setelah pertandingan usai.
Pelatih asal Inggris itu mengatakan keberhasilan melaju ke partai final menjadi momen istimewa bagi dirinya, bagi Mitchell Baker yang mencetak lima gol di laga ini, maupun juga bagi sejumlah pemain lain.
"Ini final pertama saya, final pertama Mitch, dan final pertama bagi banyak pemain kami. Jadi, ada banyak hal yang harus dirayakan," ucap Herdman.
Meski demikian, John Herdman mengingatkan para pemain bahwa keberhasilan mencapai final baru merupakan satu langkah dalam perjalanan Indonesia untuk meraih gelar juara.
Berikut pernyataan John Herdman menjelang pertandingan final FIFA ASEAN Cup 2026 Timnas Indonesia vs Thailand.
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