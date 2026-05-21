menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Sepak Bola » Menjelang Final Liga Champions PSG vs Arsenal: Enrique Puji Arteta Pelatih Kelas Dunia

Menjelang Final Liga Champions PSG vs Arsenal: Enrique Puji Arteta Pelatih Kelas Dunia

Menjelang Final Liga Champions PSG vs Arsenal: Enrique Puji Arteta Pelatih Kelas Dunia
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pelatih Arsenal, Mikel Arteta. Foto: (Arsenal.com)

jpnn.com - JAKARTA - Duel Paris Saint-Germain vs Arsenal pada final Liga Champions akan tersaji di di Puskas Arena, Hungaria, Sabtu (30/5).

PSG tengah bersiap mempertahankan gelar Liga Champions setelah musim lalu menjuarai kompetisi tersebut dengan kemenangan telak 5-0 atas Inter Milan di final.

Namun, tantangan berbeda kini menanti Les Parisiens.

Baca Juga:

Mereka akan menghadapi Arsenal yang baru saja memastikan gelar Liga Inggris seusai Manchester City bermain imbang 1-1 melawan Bournemouth.

Keberhasilan itu mengakhiri penantian 22 tahun Arsenal untuk kembali menjadi juara Liga Inggris.

Menjelang partai puncak Liga Champions itu, Pelatih PSG Luis Enrique memberikan pujian kepada Pelatih Arsenal Mikel Arteta.

Baca Juga:

Enrique menyebut Arteta merupakan pelatih kelas dunia yang berhasil mengubah mentalitas Arsenal hingga kembali menjadi tim kompetitif di level tertinggi.

“Bila melihat statistik Arteta, semuanya sudah jelas. Dia adalah pelatih papan atas yang sejak mengambil alih Arsenal berhasil mengubah mentalitas tim dan makna menjadi sebuah tim yang sudah lama tidak meraih gelar,” ujar Luis Enrique melalui situs resmi pada Kamis (21/5).

Menjelang final Liga Champions PSG vs Arsenal, Luis Enrique puji Mikel Arteta sebagai pelatih kelas dunia.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI