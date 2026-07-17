Menjelang Final Piala Dunia 2026, Ada Kabar yang Bikin Spanyol Deg-degan

jpnn.com - Spanyol mendapat kabar yang membuat pendukungnya sempat cemas menjelang final Piala Dunia 2026 melawan Argentina.

Bintang andalan Tim Matador Lamine Yamal tampak berlatih terpisah dari rekan-rekannya.

Spanyol dijadwalkan menghadapi Argentina pada final Piala Dunia 2026 di Stadion MetLife, New Jersey, Senin (20/7/2026) dini hari WIB.

Pada sesi latihan perdana setelah memastikan tiket ke partai puncak. Yamal terlihat menjalani program terpisah. Situasi serupa juga dialami bek kanan Pedro Porro.

Kedua pemain tersebut diketahui masih menjalani pemulihan setelah menguras tenaga ketika membawa Spanyol menyingkirkan Prancis di babak empat besar.

Meski demikian, kondisi Lamine Yamal dan Pedro Porro belum dianggap mengkhawatirkan.

Tim pelatih hanya memilih memberikan porsi latihan berbeda sebagai langkah antisipasi agar keduanya berada dalam kondisi terbaik saat menghadapi Argentina.

"Dari laporan yang saya tahu, kondisi Lamine tidak menunjukkan masalah yang serius. Sejauh ini semuanya mengarah ke perkembangan yang positif," ucap Pelatih Timnas Spanyol Luis de la Fuente.