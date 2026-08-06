Menjelang Final Piala Presiden, Igor Tolic Bongkar Kekuatan Persebaya
jpnn.com, JAKARTA - Persib Bandung akan melakoni pertandingan final Piala Presiden 2026 dengan maksimal, meskipun persiapannya terbilang sangat singkat.
Laga final melawan Persebaya Surabaya itu bakal tersaji di Stadion I Wayan Dipta, Bali, pada Kamis (6/8/2026) pukul 20.00 WIB.
Pelatih Persib Igor Tolic menilai Persebaya Surabaya merupakan lawan yang sangat solid.
Menurut dia, kekuatan Persebaya tidak bertumpu pada satu pemain saja. Dia menyebut Bajul Ijo memiliki banyak pemain yang mampu menjadi pembeda, terutama melalui skema serangan balik dan bola mati.
"Mereka punya banyak pemain berbahaya. Mereka bertahan dengan low block dan memiliki serangan balik yang sangat bagus," kata Igor.
Juru taktik asal Kroasia itu menjelaskan Persebaya merupakan tim yang sabar menunggu kesalahan lawan sebelum melancarkan serangan cepat.
"Mereka menunggu Anda melakukan kesalahan, dan saat Anda buat kesalahan, mereka akan menghukum Anda," ujarnya.
Selain itu, Igor juga mengingatkan anak asuhnya untuk mewaspadai situasi bola mati. Sebab, Persebaya memiliki sejumlah pemain yang kerap mencetak gol melalui skema tersebut.
Pelatih Persib Igor Tolic membongkar kekuatan calon lawannya di final Piala Presiden, Persebaya Surabaya. Simak selengkapnya.
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