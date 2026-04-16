Menjelang Grand Final Proliga 2026, Megawati Hangestri cs Masih Harus Benahi Banyak Hal

jpnn.com - Jakarta Pertamina Enduro tidak ingin meremehkan kekuatan Popsivo Polwan pada putaran kedua final four Proliga 2026.

Kedua tim akan kembali bertemu pada seri Semarang di GOR Jatidiri, Jumat (17/4/2026) pukul 19.00 WIB.

Pelatih Jakarta Pertamina Bulent Karslioglu menilai performa timnya masih belum sepenuhnya stabil, terutama dalam beberapa pertandingan terakhir.

Hal itu terlihat pada laga seri Solo, ketika Megawati Hangestri Pertiwi dan kolega sempat kehilangan fokus saat menghadapi Jakarta Electric PLN.

Dalam pertandingan tersebut, Jakarta Pertamina Enduro harus melalui laga ketat lima set sebelum akhirnya menang 3-2 (25-22, 25-22, 21-25, 18-25, 15-8).

"Kami menekankan pada stabilitas performa di semua sektor, terutama dalam penerimaan servis, efektivitas offense, dan defense."

"Selain itu, pengambilan keputusan di poin-poin krusial akan sangat menentukan. Tim harus bermain disiplin dan fokus sejak awal pertandingan," ujar pelatih asal Turki itu.

Saat ini, Jakarta Pertamina Enduro berada dalam posisi cukup baik dengan catatan tiga kemenangan dari empat pertandingan.