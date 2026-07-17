Menjelang Hadapi Arema FC, Adam Alis Bocorkan Kondisi Terbaru Persib Bandung

jpnn.com - Persib Bandung mulai mengarahkan fokus sepenuhnya ke laga pembuka Piala Presiden 2026 melawan Arema FC.

Duel Persib vs Arema dijadwalkan berlangsung di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, pada Sabtu (25/7/2026) mendatang.

Gelandang Persib Adam Alis menilai persiapan tim terus bergerak ke arah yang positif.

Meski waktu menuju kick-off makin singkat, dia melihat perkembangan yang cukup menggembirakan dalam proses pembentukan permainan skuad Maung Bandung.

Menurut pemain bernomor punggung 18 tersebut, intensitas latihan yang dijalani dalam beberapa hari terakhir mulai memberikan dampak terhadap kekompakan tim.

"Syukurlah seluruh sesi latihan sejauh ini berjalan dengan baik. Sedikit demi sedikit kami mulai memahami karakter permainan masing-masing," ujarnya.

Persib diketahui telah menjalani sejumlah agenda latihan di bawah arahan Igor Tolic. Masa pramusim itu dimanfaatkan untuk mempercepat adaptasi para pemain sebelum menghadapi kompetisi resmi.

Adam berharap sisa waktu yang tersedia bisa dimaksimalkan agar performa tim makin matang ketika bertemu Arema FC.