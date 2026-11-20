jpnn.com - Persebaya Surabaya membutuhkan hasil positif saat menjamu Java United pada pekan ke-10 Super League 2026/27.

Bermain di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Sabtu (21/11/2026), Bajol Ijo dituntut segera mengakhiri catatan kurang memuaskan dalam beberapa pertandingan terakhir.

Persebaya belum merasakan kemenangan dalam tiga laga resmi sebelumnya. Rachmat Irianto dan kolega bermain imbang 1-1 melawan Persijap Jepara, kalah 2-3 dari Kendal Tornado FC di I.League Cup, kemudian takluk 0-1 dari Persija Jakarta.

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Tavares Ingin Kepercayaan Diri Pemain Terjaga

Pelatih Persebaya Bernardo Tavares berharap para pemain tidak kehilangan keyakinan. Kemenangan 4-3 atas Western Australia Football Team dalam laga uji coba menjadi modal untuk membangkitkan semangat tim.

Menurut Tavares, hasil positif dalam pertandingan persahabatan tersebut memberikan dampak baik terhadap mentalitas skuadnya.

"Saya percaya saat ini para pemain semakin memiliki kepercayaan diri. Hal itu penting untuk membangun tim yang kuat. Pemain yang percaya diri akan membantu tim tampil lebih baik," ucapnya.

Tavares Ingin Pemain Menikmati Pertandingan

Tavares juga menyadari besarnya ekspektasi Bonek dan Bonita ketika Persebaya tampil di kandang sendiri. Namun, dia tidak ingin tuntutan suporter justru membuat pemain terbebani.

"Saya memahami pertanyaan mengenai tekanan. Namun, saya justru ingin menghilangkan tekanan dari para pemain. Saya ingin mereka menikmati pertandingan dan memberikan kemampuan terbaiknya," imbuhnya.