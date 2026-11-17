jpnn.com - Persebaya Surabaya mengambil langkah tegas menjelang pertandingan kandang melawan Java United pada pekan ke-10 Super League, Sabtu (21/11/2026).

Panitia pelaksana memutuskan menutup tribun utara Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) mulai pertandingan tersebut.

Kebijakan ini diambil setelah panpel melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pertandingan kandang. Aspek keamanan dan kenyamanan penonton menjadi pertimbangan utama di balik keputusan itu.

Ada Masalah Keamanan dan Kenyamanan

Ketua Panpel Persebaya Ram Surahman menjelaskan bahwa tribune utara menjadi salah satu bagian yang mendapat perhatian khusus.

Sejumlah kejadian di area tersebut dinilai berpotensi mengganggu ketertiban pertandingan.

"Kami mohon maaf terpaksa mengambil keputusan ini setelah melakukan evaluasi internal terkait penyelanggaraan pertandingan home," ucapnya.

Panpel Tak Ingin Kena Denda Lagi

Ram menyebut Persebaya pernah menerima sanksi denda dalam jumlah besar akibat persoalan penyelenggaraan pertandingan pada musim sebelumnya.

Melihat adanya indikasi kejadian serupa mulai muncul musim ini, panpel memilih melakukan pencegahan dengan menutup sementara tribune utara sembari mencari solusi yang tepat.