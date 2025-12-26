Menjelang Hadapi Persib Bandung, Tomas Trucha Bongkar Masalah Krusial PSM Makassar
jpnn.com - Ada sejumlah aspek krusial yang menjadi sorotan utama di tubuh PSM Makassar menjelang lawatan berat ke markas Persib Bandung.
Pelatih PSM Tomas Trucha secara khusus menyiapkan pembenahan serius demi menghindari kesalahan yang bisa berujung petaka di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Sabtu (27/12/2025).
Perhatian tersebut muncul setelah PSM gagal meraih poin pada pertandingan sebelumnya.
Pasukan Ramang harus menelan kekalahan tipis 0-1 saat berhadapan dengan Malut United.
Hasil itu terasa menyakitkan karena PSM sebenarnya tampil cukup menjanjikan dan berkali-kali menciptakan peluang emas sepanjang laga.
Namun, ketajaman menjadi persoalan yang belum terjawab.
Sejumlah kesempatan mencetak gol terbuang sia-sia, membuat tim asuhan Trucha pulang tanpa hasil.
Selain itu, celah di sektor pertahanan juga menjadi catatan penting, terutama akibat hilangnya fokus di awal pertandingan.
Ada satu aspek krusial yang menjadi sorotan utama di tubuh PSM Makassar jelang lawatan berat ke markas Persib Bandung.
