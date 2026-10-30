Menjelang Hadapi Persita Tangerang, Marcos Reina Bongkar Kelemahan Persik Kediri

jpnn.com - Persik Kediri memiliki pekerjaan rumah sebelum menjamu Persita Tangerang pada pekan kedelapan BRI Super League 2026/27.

Pelatih Persik Marcos Reina menaruh perhatian khusus pada efektivitas lini serang yang dinilai belum mampu mengoptimalkan sejumlah peluang.

Macan Putih sebenarnya memperlihatkan permainan yang cukup menjanjikan dalam beberapa pertandingan terakhir.

Imano Garcia dan kolega mampu menguasai jalannya laga, membangun serangan, hingga menciptakan kesempatan untuk mencetak gol. Namun, dominasi tersebut belum selalu menghasilkan produktivitas yang diharapkan.

Kondisi itu terlihat ketika Persik menghadapi Persija Jakarta pada pertandingan sebelumnya.

Marcos Reina Ungkap Kelemahan Persik Kediri

Menurut Reina, timnya kehilangan ketajaman saat berada di area pertahanan lawan. Kekurangan tersebut kini menjadi salah satu fokus pembenahan sebelum menghadapi Persita di Stadion Brawijaya, Kediri, Sabtu (31/10/2026) sore WIB.

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"Kami sudah memperlihatkan permainan yang baik dan mampu mengendalikan banyak pertandingan. Namun, saat melawan Persija, penyelesaian akhir belum berjalan maksimal," ucapnya.

Pelatih asal Spanyol itu menegaskan bahwa kemampuan membangun serangan saja belum cukup untuk membawa tim meraih hasil maksimal. Persik harus mampu mengubah setiap kesempatan menjadi ancaman nyata yang berujung gol.