Menjelang Hadapi Shan United, Persib Bandung Diingatkan soal Tanggung Jawab Besar
jpnn.com - Persib Bandung tidak hanya dituntut meraih hasil positif saat menjamu Shan United FC dalam lanjutan Shopee Cup 2026.
Marc Klok dan kolega juga mengemban tanggung jawab untuk menjaga nama baik Indonesia di kompetisi antarklub Asia Tenggara itu.
Pesan tersebut disampaikan manajemen Persib menjelang pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kamis (19/11/2026) pukul 19.00 WIB.
Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat Adhitia Putra Herawan menilai kesempatan tampil di level internasional harus disikapi dengan kebanggaan sekaligus tanggung jawab besar.
Persib Bukan Sekadar Membawa Nama Klub
Menurut manajemen, keikutsertaan Persib dalam kompetisi Asia bukan hanya tentang pencapaian di lapangan.
Setiap pertandingan juga menjadi kesempatan untuk memperkenalkan identitas Bandung dan Jawa Barat kepada publik sepak bola regional.
"Ketika Persib bertanding di luar kompetisi domestik, ada nama daerah dan negara yang ikut kami bawa. Karena itu, kesempatan ini harus dijalani dengan penuh kesungguhan dan rasa tanggung jawab," ucapnya.
Dia juga mengingatkan seluruh elemen tim agar tetap menghormati lawan dan tidak kehilangan sikap rendah hati selama menjalani persaingan.
Persib Bandung tidak hanya dituntut meraih hasil positif saat menjamu Shan United FC dalam lanjutan Shopee Cup 2026.
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