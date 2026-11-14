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Menjelang Hadapi Shan United, Persib Bandung Mulai Jajal Rumput Baru GBLA

Menjelang Hadapi Shan United, Persib Bandung Mulai Jajal Rumput Baru GBLA
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Kondisi rumput di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) setelah diperbaiki. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - Perbaikan rumput di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) telah rampung menjelang pertandingan Persib Bandung melawan Shan United dalam kompetisi ASEAN Club Championship (ACC) Shopee Cup.

Matchday kedua menghadapi wakil Myanmar tersebut dijadwalkan berlangsung pada Kamis (19/11/2026).

Pelatih Persib Igor Tolic mengaku cukup puas dengan kondisi rumput GBLA berdasarkan pengamatan awalnya. Dia menilai kualitas lapangan kini sudah jauh lebih baik.

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Meski belum bisa memberikan penilaian menyeluruh karena belum digunakan dalam pertandingan resmi, Tolic menganggap perbaikan tersebut sebagai perkembangan positif.

"Sejauh ini terlihat bagus. Kami pastikan tiga pertandingan berikutnya kami ada di sini, lalu kami jalani laga tandang, dan kemudian kami nilai setelah tiga pertandingan itu," kata Tolic saat ditemui setelah latihan di GBLA, Sabtu (14/11).

Untuk membantu para pemain beradaptasi dengan kondisi rumput yang baru, Persib menggelar sesi latihan di stadion tersebut pada Sabtu sore.

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Latihan itu menjadi yang pertama setelah skuad Maung Bandung mendapatkan waktu libur selama hampir satu pekan.

"Namun, sejauh ini terlihat bagus, tapi kami akan lihat nanti setelah sesi latihan dan pertandingan, apa yang akan terjadi," pungkasnya. (mcr27/jpnn)

Begini penilaian Awal pelatih Persib Igor Tolic setelah perbaikan rumput Stadion GBLA rampung.


Redaktur : Dhiya Muhammad El-Labib
Reporter : Nur Fidhiah Sabrina

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