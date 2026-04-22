Menjelang Hari Buruh, Polisi dan Massa Dorong-dorongan di Lapangan Tegalega

Simulasi pengamanan aksi demo peringatan Hari Buruh International atau May day di Lapangan Tegalega, Kota Bandung, Rabu (22/4/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - BANDUNG - Menjelang May Day atau Hari Buruh International pada 1 Mei, jajaran Polrestabes Bandung menyimulasikan pengendalian massa aksi unjuk rasa.

Pelaksanaan latihan gabungan ini digelar di Lapangan Tegalega, Kota Bandung, Rabu (22/4).

Dalam simulasi tersebut, sejumlah massa diskenariokan berdemonstrasi di depan Gedung DPRD Jawa Barat.

Mereka membawa berbagai tuntutan, seperti turunkan harga bahan pokok hingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Mulanya, penyampaian aspirasi berjalan normal. Namun, situasi mulai memanas dengan massa yang merangsek masuk ke dalam gedung. 

Aksi dorong-dorongan antara polisi dan massa tak terhindarkan.

Melihat situasi tersebut, polisi mengambil langkah untuk menurunkan anggota Brimob agar situasi tetap terkendali dengan aman.

Mobil water canon juga dikerahkan. 

Polrestabes Bandung bersama PHH Brimob Rayon 5 menyimulasikan aksi demo ricuh menjelang peringatan Hari Buruh International atau May Day.

