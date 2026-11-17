jpnn.com, SEMARANG - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah Sumarno meminta kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayahnya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Di era teknologi informasi ini, menurut dia, ASN dituntut tidak sekadar akrab dengan teknologi digital, tetapi juga mampu memanfaatkannya untuk mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan agar pelayanan kepada masyarakat semakin cepat, tepat, dan memuaskan.

Hal tersebut disampaikan Sumarno saat membuka acara Pertemuan Ilmiah dalam rangka Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-55 Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Tahun 2026 tingkat Jawa Tengah di Gedung Grhadika Bakti Praja, Selasa, 17 November 2026.

Sumarno mengatakan perkembangan era digital harus diikuti dengan peningkatan kapasitas dan kompetensi ASN.

Sebab, kata dia, perubahan teknologi turut memengaruhi kebutuhan dan ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan pemerintah.

Menurutnya, pemanfaatan teknologi digital oleh ASN selama ini jangan hanya terbatas pada penggunaan aplikasi percakapan seperti WhatsApp maupun media sosial.

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Lebih dari itu, teknologi harus menjadi instrumen untuk meningkatkan produktivitas, efektivitas kerja, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Oleh karena itu, Sumarno meminta kepada ASN perlu terus belajar dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi.