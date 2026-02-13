Menjelang HBKN, BULOG dan Bapanas Gelar GPM Serentak di 1.218 Lokasi

jpnn.com, JAKARTA - Perum Bulog bersama Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan partisipasi aktif dalam pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) pada Jumat (13/2).

Langkah itu merupakan sebagai bagian dari upaya stabilisasi pasokan dan harga pangan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Tahun 2026.

Kegiatan itu dilaksanakan secara masif di 1.218 lokasi di seluruh Indonesia..

Pelaksanaan GPM serentak tersebut melibatkan semua Kantor Wilayah dan Kantor Cabang Perum BULOG di seluruh Indonesia serta bekerja sama dengan Pemerintah Pusat, 38 Provinsi, dan 497 Kabupaten/Kota.

Kepala BAPANAS sekaligus sebagai Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman mengungkapkan acara pembukaan GPM Serentak di Pasar Tani & Halaman Gedung B Kementan (13/2) menyampaikan bahwa dirinya mendapat pesan langsung dari Presiden Prabowo untuk menjaga rakyat dan berpihak pada rakyat.

"Jadi, Bapak-Ibu sekalian, Sekali lagi, dengan segala kerendahan hati atas nama pemerintah, saudaraku, sahabatku. Kami jaga harga pangan di bulan suci Ramadhan ini," kata Amran.

"Sekali lagi, Saudaraku, sahabatku, Dirkrimsus, Kasat Reskrim di Polres seluruh Indonesia, tolong tindak tegas yang melakukan pelanggaran," tegasnya.

Direktur Operasi Perum BULOG, Andi Afdal menegaskan keterlibatan BULOG dalam GPM serentak ini merupakan wujud komitmen perusahaan dalam menjaga keterjangkauan harga dan memastikan ketersediaan pangan pokok bagi masyarakat menjelang HBKN 2026.