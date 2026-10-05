Menjelang HGN 2026, Mendikdasmen Sampaikan Pesan Khusus untuk Guru se-Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pendidikan Dasar Menengah (Mendikdasmen) Abdul Aziz menyampaikan pesan khusus untuk guru se-Indonesia menjelang Hari Guru Nasional (HGN) 2026.

Ia menegaskan guru berperan besar menumbuhkan sikap menghargai teman yang berbeda keyakinan, saling mendengarkan, dan bekerja sama menjadi bagian penting dari pengalaman belajar murid.

"Guru memiliki peran sebagai Agent of Learning as well as Agent of Civilization, yakni agen pembelajaran sekaligus agen pembangunan peradaban," ujar Abdul Mu’ti dalam rangka menyambut Hari Guru Sedunia dan Hari Guru Nasional atau HGN 2026, Senin (5/10).

"Substansi pendidikan itu membangun peradaban, membangun karakter,” tambahnya.

Menurut Mendikdasmen, sekolah perlu menjadi ruang perjumpaan bagi murid dengan beragam latar belakang. Di dalamnya, murid memperoleh kesempatan untuk mengenal, menerima, dan bekerja sama dengan mereka yang berbeda.

Ia menyebut pentingnya toleransi yang otentik, yaitu tetap teguh pada keyakinan masing-masing sekaligus mampu menghargai dan memberi ruang kepada orang lain. Perbedaan itu tidak boleh menjadi pemisah, tetapi menjadi kekayaan untuk kita bekerja sama satu sama lain.

Menteri Mu’ti juga menekankan bahwa lingkungan yang aman dan nyaman mencakup dimensi fisik, sosial, spiritual, dan digital. Penguatannya membutuhkan dukungan keluarga, masyarakat, serta media karena pengalaman anak di luar sekolah turut memengaruhi perilaku dan pembentukan karakternya.

Penguatan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman (BSAN) melalui Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) Nomor 6 Tahun 2026. Kebijakan ini menempatkan pencegahan dan keterlibatan seluruh ekosistem pendidikan sebagai bagian penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang mendukung murid.