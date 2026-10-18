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Menjelang HGN 2026, PGRI Berharap Presiden Prabowo Beri Kabar Baik untuk Guru

Menjelang HGN 2026, PGRI Berharap Presiden Prabowo Beri Kabar Baik untuk Guru
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PGRI berharap Presiden Prabowo Subianto memberikan kabar baik untuk guru, salah satunya pengangkatan PNS dari PPPK tidak melalui tes. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) berharap Presiden Prabowo Subianto memberikan kabar baik menjelang peringatan Hari Guru Nasional (HGN) 2026.

HGN 2026 sekaligus HUT PGRI akan dilaksanakan di Tangerang pada 28 November mendatang.

"Kami sangat berharap ada kabar gembira dari Presiden Prabowo untuk guru-guru di Indonesia," kata Ketua PB PGRI Dudung Abdul Qodir kepada JPNN, Minggu (18/10/2026).

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Salah satu kabar yang sangat dinantikan adalah pengangkatan guru PPPK menjadi PNS tanpa tes.

PPPK berusia di atas 35 tahun pun tetap diakomodasi.

Menurut Dudung, sudah selayaknya pengangkatan PNS dari PPPK tidak melalui tes dan harus ada afirmasi usia.

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Itu karena selama bertahun-tahun guru PPPK tidak mendapatkan gaji layak, sehingga pengangkatan PNS merupakan bentuk penghargaan pemerintah.

"Gaji guru Indonesia murah sekali. Sangat berbeda dengan Malaysia yang sangat memperhatikan guru-gurunya," terang Dudung.

PGRI berharap Presiden Prabowo Subianto memberikan kabar baik untuk guru, salah satunya pengangkatan PNS dari PPPK tidak melalui tes

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