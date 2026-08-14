Menjelang HUT ke-81 RI, 76 Paskibraka Tingkat Pusat 2026 Siap Dikukuhkan

jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak 76 putra-putri terbaik bangsa terpilih menjadi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Tingkat Pusat Tahun 2026.

Mereka disiapkan untuk menjalankan tugas pada Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan RI di Istana Merdeka, Jakarta, pada 17 Agustus 2026.

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mencatat sebanyak 119.441 peserta dari seluruh Indonesia mengikuti proses seleksi Paskibraka tahun ini.

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Dari jumlah tersebut, 228 peserta dinyatakan lolos hingga tahap verifikasi tingkat akhir.

Setelah melalui rangkaian seleksi, sebanyak 76 peserta akhirnya terpilih untuk mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan Paskibraka Tingkat Pusat 2026.

Kepala BPIP Yudian Wahyudi mengatakan proses verifikasi tingkat pusat menjadi bagian penting dalam pembinaan ideologi Pancasila kepada generasi muda.

Menurut dia, program Paskibraka tidak hanya berorientasi pada tugas pengibaran bendera, tetapi juga menjadi bagian dari proses pembentukan karakter generasi penerus bangsa.

"Paskibraka bukan sekadar pasukan pengibar bendera. Program ini merupakan wadah kaderisasi calon pemimpin bangsa yang berkarakter Pancasila, berjiwa patriotik, memiliki semangat persatuan, serta siap mengabdi kepada bangsa dan negara," kata Yudian dalam keterangannya, Jumat (14/8).