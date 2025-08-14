Menjelang HUT RI, Penjual Miniatur Kapal Hias & Pesawat di Palembang Panen Rezeki

jpnn.com - PALEMBANG - Penjual miniatur kapal hias dan pesawat di Kota Palembang, Sumatera Selatan, panen rezeki menjelang momen peringatan Hari Ulang Tahun Ke-80 Republik Indonesia.

Miniatur kapal hias dan pesawat yang hanya ada pada Bulan Agustus, itu kian diburu oleh masyarakat.

Iyan (41), salah satu pegadang miniatur kapal hias dan pesawat, mengaku tahun ini sudah mulai berjualan 1 Agustus 2025 lalu.

Sejak hari itu, sudah ratusan miniatur kapal hias dan pesawat yang laku terjual.

Iyan menjual satu miniatur kapal hias maupun pesawat seharga Rp 25 ribu.

Harga yang tidak pernah berubah dari tahun ke tahun.

"Dari 1 Agustus hingga hari ini, total sudah ada 700 miniatur kapal dan pesawat yang terjual. Satu kapal, satu pesawat, Rp 25 ribu. Dari tahun ke tahun harganya tidak pernah berubah," kata Iyan, Kamis (14/8).

Pria berumur 41 tahun ini mengaku sudah lama berjualan kapal hias dan pesawat, dari sejak masih lajang hingga kini sudah dikaruniai empat anak.