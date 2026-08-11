Menjelang HUT RI, Qodari Imbau Masyarakat Tenang dan Bijak Terima Informasi di Medsos

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Muhammad Qodari mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan bijak dalam menerima berbagai informasi yang beredar, khususnya di media sosial (medsos).

Dia menegaskan bahwa stabilitas keamanan nasional dalam kondisi baik dan terkendali menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

"Masyarakat diharapkan tetap tenang dan bijak dalam menerima berbagai informasi yang beredar, khususnya di media sosial,” kata Qodari dalam keterangan video resminya, Selasa (11/7).

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Menurut dia, penting bagi semua untuk selalu memeriksa sumber, waktu, dan konteks suatu informasi sebelum menyimpulkan atau menyebarkannya.

“Ruang digital yang sehat merupakan tanggung jawab bersama," kata dia.

Dia menuturkan, pemerintah bersama aparat keamanan terus melakukan langkah-langkah antisipatif untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia berlangsung dengan aman, tertib, dan kondusif.

"Berbagai langkah pengamanan yang dilakukan di ruang publik merupakan bagian dari upaya mitigasi dan manajemen risiko yang lazim diterapkan untuk melindungi masyarakat,” tuturnya.

Qodari berharap masyarakat tetap menjalankan aktivitas sehari-hari secara normal dengan mengikuti informasi dari sumber resmi.